Grøn omstilling på havet er også sund forretning

Det blå Danmark har i generationer været kendt over hele verden, og mange erhverv – direkte såvel som følgeerhverv – er afhængige af havet i og omkring Danmark. Syvstjernen fra Esplanaden har ført an i væksten i mere end et århundrede, men mange flere danske virksomheder er igennem årene kommet til og har inden for deres respektive industrier hejst flaget som globale markedsledere. Det er vi som danskere stolte af, men væksten har en pris, for havets ressourcer er ikke uudtømmelige. Det har enorme negative konsekvenser for den marine biodiversitet, hvis vi fortsætter som hidtil med at brage igennem havet med støjende skibstrafik og intensivt fiskeri, forurene med bl.a. plastik, næringsstoffer og spildevand, og ødelægge levesteder med råstofindvinding, klapning og offshoreaktiviteter.

Faktisk står det så skidt til, at det kun er havgrotterne på Bornholm, der er i god tilstand. Resten af den havnatur, som vi ifølge EU skal beskytte, er i “stærkt ugunstig” tilstand. Og flere studier peger på, at hvis vi ikke gør noget radikalt anderledes nu, får vi ikke den biodiversitet tilbage, som vi er forpligtet til at opretholde. Forarmelsen af vores havnatur og udtømningen af dets ressourcer er ikke bare i strid med vores nationale og internationale miljømål, den er også skidt for vores borgeres velfærd, vores lands blå økonomi og havets evne til at bekæmpe og stå imod effekterne af klimaforandringer.

Grøn omstilling er risikominimering

Paradoksalt er det faktisk ikke ny viden, at vi kan få mere ud af havet, hvis vi passer på den marine biodiversitet og sikrer, at havnaturen opnår en god miljøtilstand. Og det burde ligge lige til højrebenet at indse, at hvis de havnære erhverv også i fremtiden skal være globalt kendte for deres innovationskraft, konkurrenceevne og markedsledende virksomheder, så kræver det en grøn omstilling af Danmarks blå økonomi og et paradigmeskifte for, hvordan vi bruger og udnytter havet.

For nogle brancher som turisme, rekreation og fiskeri giver det sig selv, fordi de er dybt afhængige af et rent og levende hav som ressourcegrundlag for deres forretning. Men havvind, sandsugning, landbrug og shipping vil fungere på helt samme måde, uanset om der er liv i havet eller ej. Til gengæld er der en række andre faktorer, som vil påvirke og udgøre en risiko for deres forretning i fremtiden:

Regulative risici: Tendensen i EU og Danmark er øget regulering af adgangen til havets ressourcer og den plads, vores aktiviteter optager i havet. De virksomheder, som ser muligheder i stedet for trusler, vinder. De, som er på forkant og omstiller sig i god tid, vil blive mindre ramt og have en klar konkurrencefordel i forhold til dem, der først går i gang, når ny lovgivning tvinger dem til det.

Omdømme: Presset stiger fra indkøbere og forbrugere for ansvarlig brug af havet. Risikoen for at komme i etisk uføre, hvis man ikke opfører sig ansvarligt, bliver kun større i fremtiden. Det har længe handlet om bæredygtigt fiskeri, og vi har heldigvis fået mærkningsordninger, som tilbyder et mere bæredygtigt valg. Men påvirkningen går langt videre end det. Plastik og anden forurening af havet har høj bevågenhed. Vindmøllerne optager plads, kabler påvirker havbunden, undervandsstøj fortrænger dyrelivet. De kommende år vil kravet om bevarelse af havets biodiversitet blive markant højere.

Finanssektorens stigende fokus på ansvarlighed: Finanssektoren er i stigende grad opmærksomme på ansvarlighed i deres investeringer. Det er velkendt, at klimaansvarlighed er blevet et vigtigt parameter, men parametre som bæredygtighed og biodiversitet vinder også indpas, både hos pensionsselskaberne og i bankerne.

Vi kan i fællesskab fjerne barriererne

Der er altså mange grunde til at arbejde for en grøn omstilling af virksomheden, branchen eller forretningskæden. Men vi ved godt, at det er lettere sagt end gjort. Det kan kræve viden og teknologi, vi endnu ikke har til rådighed. Eller langsigtede investeringer, som ikke kan mærkes på afkastet på kort sigt. De gode løsninger forudsætter også, at andre led i forretningskæden – leverandører, aftagere og forhandlere – er med. Eller at forbrugerne er parate til at betale mere for bæredygtigt producerede varer. Det kan også kræve ændringer i lovgivningen, så vilkårene gælder for konkurrenterne og dermed giver de ansvarlige og innovative aktører en “level playing field”.

Derfor har vi i WWF Verdensnaturfonden kickstartet et toårigt projekt om en grøn omstilling af Danmarks blå økonomi. Vi inviterer til dialog, videnindsamling og innovation med alle de erhverv, som får deres indtægt fra havets ressourcer, så vi sammen kan udvikle en køreplan for den grønne omstilling af den blå økonomi. Andet kan vi ikke være bekendt, for det er hverken acceptabelt for nuværende og fremtidige generationer eller bæredygtigt for havnaturen eller de blå økonomier, hvis vi overser faresignalerne. Politikerne kan gøre deres ved at strikke en bæredygtig havplan sammen, og de blå erhverv kan handle nu, hvis de vil være en del af løsningen for vores danske hav – og ikke en del af problemet.