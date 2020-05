Eksklusivt for kunder

Regeringen har besluttet at udvide listen over anerkendelsesværdige formål for indrejse i Danmark fra 25. maj.

Alle Folketingets partier er blevet enige om en aftale om en udvidelse af genåbningens fase 2 af coronakrisen. Den betyder blandt andet, at regeringen har besluttet at udvide...