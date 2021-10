Globalt forsyningskaos: Detailgiganter chartrer selv dyre containerskibe for at få julepynt og andre nøglevarer hjem fra Asien

For at få julepynt og andre nøgleprodukter frem til sine butikker betaler amerikanske giganter som Walmart, Home Depot og Target to gange den i forvejen meget forhøjede fragtpris pr. container

