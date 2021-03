Idé om traktat, der skal ruste det globale samfund til at håndtere fremtidige pandemier, er ved at tage form.

Ledere fra over 20 lande, EU samt Verdenssundhedsorganisationen (WHO) støtter en idé om at lave en international traktat for at give verden bedre kort på hånden til at håndtere fremtidi...