62 procent af vælgerne i Gibraltar har ved en folkeafstemning stemt for at lempe territoriets abortlovgivning.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Med et stort flertal har Gibraltar ved en folkeafstemning stemt for at lempe det britiske territories meget strenge abortlovgivning. Det viser det endelige resultat natten ti...