I 2009 lovede velstående lande årlig klimastøtte på 100 milliarder dollar. Det løfte vil G7 give igen.

Lederne af G7-landene vil søndag på ny forpligte sig at opfylde et gammelt løfte om 100 milliarder dollar årligt i klimastøtte. Støtten skal gå til at hjælpe fattigere lande ...