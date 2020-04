Eksklusivt for kunder

For at de fattigste lande har flere midler til at bekæmpe coronavirus, er deres gældsbetaling sat på pause.

Gældsbetalinger fra verdens fattigste lande er sat på pause.Det er så landende bedre kan bekæmpe spredningen af coronavirussen, og så dehar flere midler til at komme gennem pandemien.Det skriver fl...