Torsdag var det Danmarks tur til at synge i Eurovisions semifinale. Men der var ingen finaleplads at hente.

Eksklusivt for kunder

Som de allersidste af 17 semifinalister gik den danske duo Fyr Og Flamme torsdag aften på scenen i Rotterdam Ahoy for at synge sangen "Øve os på hinanden" og overbevise Europa om, at de...