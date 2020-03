Fristende udfordringer i Japans pudderparadis

Enhver habil dansk skiløber drømmer om Japan. Sneen er fnuglet og falder i enorme mængder – specielt i Niseko på den nordligste ø Hokkaido. Her er der ikke bare mulighed for at løbe i puddersne til midt på livet, det er også et must at bade i onsen og nyde det lokale køkken efter en lang skidag

Japanerne har et særligt ord for den fnuglette, tørre sne, der lægger sig i metertykke tæpper over Hokkaidos bjerge og kalder drømmene frem hos danske freeridere: konayuki. Og intet sted falder den...