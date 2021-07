Fra september skal ansatte i sundhedssektoren i Frankrig og Grækenland være vaccineret imod coronavirus.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Sundhedspersonale i Frankrig og Grækenland kommer ikke længere til selv at kunne bestemme, om de vil vaccineres imod corona eller ej. Det bliver således et krav for alt sundh...