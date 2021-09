Franske myndigheder har siden halshugning af skolelærer i 2020 optrappet kampen mod ekstremistisk islamisme.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Frankrig er i fuld gang med at lukke seks moskéer og opløse flere organisationer, der mistænkes for at producere islamistisk propaganda. Det oplyser indenrigsminister Gérald ...