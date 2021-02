Corona-testcentre er lukket, og tog holder stille i Holland og dele af Tyskland, der er ramt af store snefald.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Millioner af mennesker i både Tyskland og Holland er søndag vågnet op til et tykt snedække, der har lammet store dele af bil- og togtrafikken i de to lande.En koldfront hen over det nordlige Europa...