Et formodet forsøg på menneskesmugling endte fatalt, da en båd kæntrede ud for San Diegos kyst søndag.

Mindst tre mennesker er døde, og adskillige andre er kvæstet, efter at en overfyldt båd kæntrede og brækkede i flere dele i et område med klipper ud for San Diegos kyst søndag formiddag...