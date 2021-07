Mistænkt for præsidentangreb er død i politiets varetægt. Det vides ikke, hvad der har ført til hans død.

En mand, der er blevet beskyldt for at have angrebet Malis midlertidige præsident, Assimi Goïta, med en kniv, er død i politiets varetægt. Det oplyser Malis regering søndag i...