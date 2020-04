Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Afrika har brug for EU's hjælp til at bremse spredningen af virus, siger EU-kommissionsformand.

EU sikrer "mere end 15 milliarder euro", hvilket svarer til 112 milliarder danske kroner, til at "hjælpe partnere verden over" med at bekæmpe coronavirus. Det siger EU-Kommissionens formand, Ursula...