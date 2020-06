Den eldrevne varevogn er modnet og begynder at ligne et reelt alternativ til dieselbilen. MAN eTGE er et bud på en velkørende, men dyr kassevogn i 3500 kg-klassen

Vi er i slutfasen af pionertiden for eldrevne varebiler, for der er nu en håndfuld muligheder hvad angår størrelse og mærke. I den absolut tungeste ende for, hvad man må føre med et B-kørekort, fin...