Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Alle partier er enige om at kompensere for forældrebetaling i dagtilbud i perioden fra 15. april til 11. maj.

Regeringen og alle Folketingets partier er enige om at kompensere landets kommuner for de ekstra udgifter, de har, ved at åbne landets institutioner, dagplejer, SFO'er og klubber igen. Det betyder ...