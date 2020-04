Eksklusivt for kunder

Statsministerens spørgetime vender tilbage på næste tirsdag, oplyser Folketingets formand.

Skoler og daginstitutioner åbner over hele landet i disse dage. Og nu går Folketinget også i gang med en gradvis genåbning.Det har Udvalget for Forretningsordenen i Folketinget besluttet på et møde...