Nobelpris til WFP er et overraskende valg i et år, hvor verden har fokus på covid-19.

Nobels fredspris i 2020 går til FN's Verdensfødevareprogram (WFP), oplyser Den norske Nobelkomite.WFP får prisen for dets "anstrengelser for at forhindre, at sult bruges som et våben i krig og konf...