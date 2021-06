Hungersnøden i den etiopiske region Tigray er ifølge FN ikke set værre på noget tidspunkt i det seneste årti.

Mere end 350.000 mennesker i Etiopiens krigsramte Tigray-region lider under hungersnød, og flere millioner er i fare for at lide samme skæbne. Det konkluderer en ny analyse f...