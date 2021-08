Mandag mødes FN's Sikkerhedsråd for at diskutere situationen i Afghanistan med fremadstormende Taliban.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

FN's generalsekretær, António Guterres, opfordrer Taliban og alle andre parter til at udvise fuld tilbageholdenhed i Afghanistan for at beskytte liv. Det sker i en erklæring ...