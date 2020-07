Rusland vil halvere antallet af grænseovergange, hvor der kan sendes nødhjælpsleveringer ind i Syrien.

Et russisk forslag om at begrænse adgangen for nødhjælp til Syrien blev onsdag nedstemt i FN's Sikkerhedsråd. Sammen med Kina nedlagde Rusland tirsdag veto i Sikkerhedsrådet ...