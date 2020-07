FN frygter, at en forfalden olietanker ud for Yemens kyst kan lække 1,1 million tønder olie ud i Det Røde Hav.

FN har onsdag holdt et for organisationen ualmindeligt møde for at advare om en kommende miljøkatastrofe i Yemen, hvis ikke en forfalden olietanker ved navn "FSO Safer" ud for byen Hode...