Mindst 20 procent af befolkningen i den krigshærgede Tigray-region står over for alvorlig mangel på mad.

En ledende embedsmand i FN har tirsdag advaret FN's Sikkerhedsråd om, at der er brug for hurtige tiltag for at undgå hungersnød i den krigshærgede Tigray-region i Etiopien. -...