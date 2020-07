På 24 timer har Florida testet næsten lige så mange positive, som da det var værst i New York i april.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Midt i fejringen af uafhængighedsdagen sætter de to amerikanske delstater Florida og Texas nye dystre rekorder for flest smittede med coronavirus på et døgn. Lørdag morgen lo...