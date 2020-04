Eksklusivt for kunder

1468 personer meldte sig ledige onsdag. Det er godt 500 flere end normalt, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Antallet af nytilmeldte ledige under coronakrisen fortsætter med at være over det normale niveau. Onsdag 8. april var der 1468 nytilmeldte ledige i Danmark, oplyser Beskæftigelsesministeriet. Genne...