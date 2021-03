Mindst syv personer meldes dræbt under forsøg på at flygte fra hotel omringet af militante islamister.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Snesevis af personer er døde, efter at militante islamister for fem dage siden angreb kystbyen Palma i det nordlige Mozambique. Det oplyser en talsmand for landets forsvarsmi...