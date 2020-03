Coops butikker kan ikke tilbyde alle kunder håndsprit, selv om statsministeren har opfordret til det.

Tirsdag aften opfordrede statsminister Mette Frederiksen (S) butikkerne til at have håndsprit og håndvask klar til kunderne for at imødegå smittespredning.Det er dog ikke muligt at tilbyde håndspri...