Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Mandag skal flere brancher åbne igen. Flere af dem har endnu ikke fået retningslinjer fra myndigheder.

18. marts betød lukning for flere erhverv. Frisører, tatovører og tandlæger skulle eksempelvis holde lukket på ubestemt tid grundet coronavirus. Mandag har de så fået lov til at åbne dørene for kun...