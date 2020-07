Fans omkring FCK og Brøndby har søndag eftermiddag været i slagsmål, og tre er anholdt for aktiv deltagelse.

