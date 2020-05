Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Selskaber med ejer i det sortlistede skattely Caymanøerne har ifølge avis fået adgang til danske hjælpepakker.

Det er stærkt tvivlsomt, at det er muligt at undgå, at danske hjælpepakker også går til virksomheder med ejere i sortlistede skattelylande. Det skriver Dagbladet Information....