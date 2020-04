Finansminister Nicolai Wammen (S) er parat til at stille krav til virksomheder, der får hjælp af staten.

Finansminister Nicolai Wammen (S) skriver i et svar, at han er parat til at se på krav om, at virksomheder, der får hjælp af staten under coronakrisen, ikke må udbetale udbytte i 2020.Det gør han e...