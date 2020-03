Skuespiller André Babikian var træt af at vente på, at telefonen skulle ringe, så han forlod sit fag for et årti siden for at blive ledelseskonsulent. Sidste år ringede den med et tilbud, han ikke kunne afslå​​​​​

Engang var André Babikian skuespiller, men det kapitel havde han for længst lagt bag sig sidste år. Han havde meldt sig ud af Skuespillerforbundet og havde i årevis præsenteret sig som ledelsescoac...