Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Fra mandag har Island løsnet restriktioner, hvor det er tilladt for natklubber at have op til 200 gæster.

Dansegulvene pulserer igen i takt, og fadøl bliver slænget over bardisken i Islands største by, Reykjavik. Mandag har barer, diskoteker og natklubber i Island slået dørene op...