FCK forhandler med Ajax, og Club Brugge er ikke længere aktuel for Mohamed Daramy.

Den hollandske storklub Ajax har afgivet et bud på FC Københavns offensive profil Mohamed Daramy. Det meddeler klubben på sin hjemmeside søndag, efter to danske aviser har skrevet om et muligt salg...