Indsatsen for at inddæmme spredning af corona er blevet fulgt af en stigende ledighed. Se udviklingen her.

Lørdag er der for første gang siden 10. marts færre end normalt, der har meldt sig ledige. Det kommer efter en periode på over to uger, hvor ledigheden er vokset med tre til fire gange så meget som...