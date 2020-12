Tirsdag og 16 dage frem kan man lovligt købe fyrværkeri, men man må først skyde det af 27. december.

Ifølge en prognose fra Dansk Erhverv ventes danskere i år at bruge 450 millioner kroner på fyrværkeri i alt. Få et overblik over reglerne for salg og opbevaring af fyrværkeri...