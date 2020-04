Eksklusivt for kunder

Torsdag er der stemt ja til nye overenskomster på det private arbejdsmarked. Læs mere her.

Torsdag er nye overenskomster for 600.000 ansatte på det private arbejdsmarked faldet på plads.Lønmodtagerne i fagbevægelsen har med et klart flertal på knap 80 procent stemt for overenskomsterne, ...