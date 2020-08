Japan markerer i denne uge 75-året for de to atombomber, som ramte landet med tre dages mellemrum i 1945.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Søndag er det 75 år siden, at Nagasaki blev ramt af den anden atombombe brugt i krig i verdenshistorien. Få her fakta om bomberne, der dræbte hundredtusinder: * US...