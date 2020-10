Kirstie Alley, Kid Rock og 50 Cent har det til fælles, at de alle støtter Donald Trump som præsident.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

En række skuespillere, sportsfolk og musikere håber, at USA's præsident fortsat hedder Donald Trump efter valget 3. november. Se et udpluk af Trumps kendte støtter her: ...