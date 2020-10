Trump har ifølge medie planer om at lave kampagnebegivenheder hver eneste dag frem til præsidentvalget.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

USA's præsident, Donald Trump, besøger igen de amerikanske delstater som et led i sin valgkamp, efter at han ifølge sin egen læge er blevet testet negativ for coronavirus flere gange. ...