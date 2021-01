Folketinget har flere måder at sanktionere ministre og regeringen på. Rigsretten er den mest alvorlige.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Folketinget skal inden for kort tid beslutte, om tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) skal stilles for en rigsret for sin rolle i sagen om ulovlig adskillels...