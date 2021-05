Udenrigsministeriet kender til 19 børn af seks mødre med dansk tilknytning, der sidder i syriske fangelejre.

Regeringen meddelte tirsdag aften på et pressemøde, at den vil arbejde for at hente de 19 børn med enten dansk statsborgerskab eller anden tilknytning til Danmark fra syriske fangelejre...