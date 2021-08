En håndfuld sogn er tæt på at blive ramt af nedlukning grundet høj smitte. Se oversigt her.

Et sogn bliver ramt af nedlukning, hvis det på en uge har en incidens - smittede per 100.000 indbyggere - over 1000, flere end 20 smittetilfælde og en positivprocent på over tre. En nedlukning ramm...