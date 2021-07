EU's medlemslande skiftes til at varetage formandskabet, og nu er det Slovenien tur. Læs om formandskabet her.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Slovenien overtager torsdag 1. juli EU-formandskabet efter Portugal. Men hvad det vil sige at være formand for EU? Bliv klogere her: * EU-formandskabets medlemmer:...