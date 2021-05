55-årige Bashar al-Assad blev første gang valgt til præsident i Syrien i juli 2000 - kort efter sin fars død.

Bashar al-Assad, som har siddet knap 21 år som præsident i Syrien, har efter onsdagens valg vundet endnu en mandatperiode på syv år. Få her et overblik over hans vej til magt...