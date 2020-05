En ny analyse viser, at der er sket et fald i antallet af pensionister, der vælger at tilbringe pensionsalderen uden for Danmark

Tanken om et otium under varmere himmelstrøg har nok strejfet de fleste, og hidtil har antallet af pensionister, der gør alvor af drømmen, været støt stigende.Men for første gang i ti år er der ske...