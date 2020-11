Trump-tilhængere brugte gruppe på Facebook til at planlægge protester ved de steder, hvor stemmerne tælles op.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Facebook har fjernet en hastigt voksende gruppe med titlen "Stop the Steal", som på dansk betyder "Stop Tyveriet". Gruppen havde fået over 350.000 medlemmer på et døgns tid. ...