Få verdens største fisk på nært hold

Fra juni til september bor verdens største fisk, hvalhajen, i havet nord for Yucatán-halvøen i Mexico. De kommer til området for at spise tunæg og plankton i overfladen, før de igen dykker ned mod bunden og først vender tilbage året efter

“Svøm, svøm, svøm! Hurtigere ellers mister du den” råber min instruktør. Jeg svømmer alt hvad jeg kan og sparker med benene som havde jeg en vild haj efter mig. Armene er strakt ned langs siden og ...