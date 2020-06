Arbejdsgiverne skal lige nu sørge for at få styr på medarbejdernes ferie for sommeren 2020. Både covid-19 og overgangen til den nye ferielov gør nemlig, at man skal holde tungen lige i munden som arbejdsgiver

Som følge af overgangen til den nye ferielov, som træder i kraft 1. september 2020, har vi i sommeren 2020 et helt særligt “miniferieår”. Miniferieåret løber fra 1. maj til den 30. september 2020, ...